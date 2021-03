Bergstraße. In der jüngsten Corona-Pressekonferenz des Kreises hat Gesundheitsdezernentin Diana Stolz unter anderem über die sogenannte „Heidelberger Variante“ gesprochen.

AdUnit urban-intext1

Nach Kenntnisstand des Bergsträßer Gesundheitsamtes ist demnach in Heidelberg eine „pathophysiologisch nicht weiter relevante Abweichungsvariante bei den Sequenzierungen der dortigen Mikrobiologie“ festgestellt worden. Sie zähle nach aktuellen Einschätzungen nicht zu den „Besorgnis erregenden Virusvarianten“. Es handele sich zudem um keine ähnlich bedeutende Parallelvariante, die mit den anderen drei großen Mutationen vergleichbar sei, so Stolz. Daher sei die „Heidelberger Variante“ für das weitere Vorgehen im Kreis Bergstraße nach aktuellem Kenntnisstand nicht von Belang, sondern decke sich mit dem üblichen Vorgehen.

Unter die Rubrik „besorgniserregende Variante“ fallen insbesondere die britische, südafrikanische und brasilianische Variante. Bei manchen Sequenzierungen sei es den Laboren nicht möglich, eine Endsequenzierung vorzunehmen, zum Beispiel, weil das vorhandene Virusmaterial dafür nicht ausreicht. Aufgrund der Ermittlungsarbeit des Gesundheitsamts und dem Zusammenhang mit Infektionsketten sei aber in den allermeisten Fällen ein Zusammenhang mit einer bestimmen Virus-Variante als wahrscheinlich anzunehmen, so Stolz. Hierbei handele es sich bislang ausschließlich um die britische beziehungsweise die südafrikanische Variante.

Neue Anlaufstellen für Schnelltest

Das Bergsträßer Gesundheitsamt hat sich jetzt auch bei der App Luca angemeldet. So soll die Kontaktnachverfolgung im Kreis erleichtert werden, indem die Daten – zum Beispiel bei einem Restaurant-Besuch – verschlüsselt dem Gesundheitsamt übermittelt werden.

AdUnit urban-intext2

Zudem gibt es weitere Anlaufstellen für Corona-Schnelltests: Inzwischen ist auch das Testzentrum Kinderarztpraxis Lorsch dabei, genauso wie das Testzentrum der KV in Heppenheim. Ab Montag, 15. März wird auch in der Stadt-Apotheke in Heppenheim und in der Goethe-Apotheke in Bensheim getestet. Hier geht es zur aktualisierten Liste mit Infos im Überblick: https://bit.ly/3cqzzi5 ssr