Musikwettbewerb für Jugendliche

Alle zwei Jahre findet ein landesweiter Song-Contest für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 25 Jahren statt. Der Wettbewerb läuft immer unter dem Motto „Eine Welt“. Es geht dabei darum, dass die Kinder und Jugendlichen Lieder schreiben und komponieren. Das heißt: Es dürfen keine Lieder gesungen oder gespielt werden, die es schon gibt. Die Teilnehmer müssen Text und Musik komplett selbst machen.

In den Liedern geht es immer um das Thema von „Einer Welt“. Also um die Tatsache, dass es nur eine Welt gibt, die sich alle Menschen teilen müssen und um die sich auch alle Menschen kümmern müssen. Der Wettbewerb findet seit 2015 regelmäßig statt. Dieses Jahr lautete der Eine-Welt-Slogan: „Dein Song für eine Welt!“. An die 3000 Musiker haben sich angesprochen gefühlt und knapp 600 Songs geschrieben, aufgenommen und eingesendet. Die Hörer können für ihr Lieblingslied abstimmen und die Lieder mit den meisten Stimmen sind die Gewinner. Die Gewinnerlieder werden auf einem „Eine Welt“-Album veröffentlicht. Der Song mit den meisten Stimmen bekommt zudem noch einen professionellen Musikvideodreh spendiert.

Auch aus der Region haben zwei Bands am Wettbewerb teilgenommen. Die „Beedgirls“ aus Beedenkirchen und „Lebenstraum“ aus Reichenbach. Im Song „Lebensraum“ von „Lebenstraum“ geht es darum, dass Menschen die Erde nicht verschmutzen sollen und sich mehr darauf konzentrieren müssen sie zu schützen. Die „Beedgirls“ singen in „Und unsre Freiheit“ über die Einschränkungen, die sie, während der Coronapandemie erleben und, wie sie damit umgehen. Ihr könnt euch beide Lieder und natürlich auch alle anderen Einsendungen im Internet anhören und dort direkt für euren Favoriten abstimmen. fw

Info: www.eineweltsong.de

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.