Lorsch. Er war einer der maßgeblichen Köpfe bei der fast schon legendären Biermösl Blosn; heute ist er mit seinen Kindern Sarah, Tabea und Jonas erneut im Familienverbund unterwegs: Am Samstag (15.), 20.30 Uhr, gastieren Hans Well und die Wellbappn im Lorscher Theater Sapperlot. Das Programm heißt „Didl-Dudl“ und wird angekündigt als „kabarettistisches Spektakel in bayerisch-kauziger Stammtischmanier, bei dem niemand ungeschoren davonkommt“. red/BILD: Veranstalter

