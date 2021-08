Musiker müssen vor allem viel üben

Am Wochenende fand in Einhausen ein Musikfestival statt. Dabei spielten drei Bands unterschiedliche Musikstile von Soul und Funk zu Pop und 60er-Jahre Hits. Zwei der Bands bestanden aus Absolventen der Popakademie Mannheim. Das ist eine Hochschule, an der Studierende lernen, wie man Musiker oder Manager in der Musikbranche wird. Zudem lernen sie dort, wie man sich kreativ ausdrücken und entwickeln kann. Eine der bekanntesten Absolventinnen der Popakademie ist Alice Merton, die 2017 mit ihrem Hit „No Roots“ internationale Erfolge feierte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber eine Schule für Musik ist nicht der einzige Weg, um Musiker zu werden. Der erste Schritt ist es, sich zu fragen, wie man sich gerne musikalisch ausdrücken möchte. Das geht meist mit dem eigenen Musikgeschmack Hand in Hand. Schließlich entscheidet man sich häufig dazu, Musik zu machen, um die Musik, die man selbst gerne hört, auch selbst spielen zu können.

Fred Fuchs © MM

Profis geben wichtige Tipps

Sich ein gutes, aber auch günstiges Instrument zu organisieren ist kein Ding der Unmöglichkeit. Am besten geht ihr dazu in ein Musikgeschäft. Die Menschen, die dort arbeiten, können euch bei der Instrumentenauswahl und -suche behilflich sein und euch mit vielen nützlichen Tipps und Ratschlägen rund um Instrumente und Musik versorgen. Häufig bieten die Geschäfte auch Unterricht an, in dem euch die Grundlagen der Instrumente nähergebracht werden. Egal ob ihr euch für eine Gitarre, ein Schlagzeug, ein Klavier, eine Trompete oder aber für eine Rolle als Sängerin entschieden habt, der nächste Schritt ist immer der gleiche: üben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am besten geht das mit einem Lehrer, der euch dabei hilft Fehler zu vermeiden. Auch YouTube-Videos sind eine gute Hilfe. Je mehr ihr übt, desto besser werdet ihr. Leider gibt es keine Abkürzungen, um ein Instrument zu meistern. Fangt also am besten gleich an und wer weiß, vielleicht sehen wir euch bald auf den großen Bühnen der Welt.