Musik im Schwetzinger Schlosspark

Schwetzingen. Nachdem es Pandemie-bedingt zwei Jahre lang in Schwetzingen keine „Musik im Park“-Konzerte gab, wird nun vom 28. Juli bis zum 6. August im Schlossgarten wieder ein musikalisches Programm geboten.

Toto, weltweit erfolgreich mit Hits wie „Africa“, „Hold the Line“ und „Rosanna“ sind am Donnerstag, 28. Juli, um 19:30 Uhr zu erleben. Als Support ist die niederländische Rock-Band DeWolff dabei. Am Samstag, 30. Juli, 20 Uhr, folgt die Sängerin Sarah Connor im Rahmen ihrer „Herz Kraft Werke – Endlich wieder bei Euch“-Tour 2022.

2 Bilder In Schwetzingen dabei: Zaz (links) und Sarah Connor. © Yann Orhan/Nina Kuhn

Nachdem das Schwetzinger Konzert des Folk-Stars Brad Paisley 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, ist er in diesem Jahr bei seinem einzigen Deutschlandkonzert im Schlossgarten zu hören, und zwar am Sonntag, 31. Juli um 19.30 Uhr. Zaz veröffentlichte im Oktober ihr fünftes Album, „Isa“. Im Rahmen ihrer Welttour ist sie im Sommer in Open-Air-Konzerten zu erleben, so auch am Dienstag, 2. August, 20 Uhr, in Schwetzingen im Schlossgarten. Max Giesinger hat Hits wie „80 Millionen“ oder „Wenn sie tanzt“ zu verzeichnen. Sein Konzert in Schwetzingen beginnt am 4. August um 19.30 Uhr.

Mit mehr als 70 Millionen verkauften Tonträgern, zwei Grammys und sieben American Music Awards zählen Kool & the Gang („Celebration“, „Get down on it“, „Cherish“, „Fresh“, „Joana“) zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Im Sommer kommt die Band für bisher zwei Konzerte nach Deutschland, eines davon am 5. August, 19.30 Uhr, im Schwetzinger Schlossgarten.

Wincent Weiss – ausgezeichnet mit dem ECHO, einem MTV Music Award, einem Radio Regenbogen Award, dem Audi Generation Award und gleich zweifach mit dem Bayerischen Musiklöwen – bildet den Abschluss von „Musik im Park“. Sein Konzert beginnt am 6. August um 19.30 Uhr. red