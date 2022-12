Musik, die gute Laune machen soll

Liebe Kinder, am zweiten Weihnachtsfeiertag fand ein Gospelkonzert im Parktheater statt. Gospel ist eine Form der Kirchenmusik, die ihren Ursprung in den USA hat. Denn in Amerika wurden Millionen von Menschen von Afrika nach Nordamerika verschleppt, die dann auf den Feldern von weißen Farmern arbeiten mussten. Um diese Menschen weiter zu unterdrücken, durften sie ihre afrikanische Kultur nicht ausleben. Beispielsweise mussten sie nur Englisch sprechen und ihre eigenen Religionen ablegen.

Lediglich das Singen war ihnen nicht verboten. So entstand in den Kirchen der schwarzen Sklaven eine eigene Kirchenmusik. Sie dichteten Texte auf Englisch, die sich auf die Bibel bezogen. Dabei brachten sie ihre afrikanische Kultur ein, indem sie rhythmisch in die Hände klatschten oder sich ein Sänger mit dem Chor abwechselte. Da die Musik einen tragischen Hintergrund hat, soll sie gute Laune bereiten. Auch der Name gehört dazu, denn das Wort Gospel bedeutet „Gute Nachricht“. Diese gute Botschaft bezieht sich auf die Auferstehung Jesus Christus im Neuen Testament. ad

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf: www.bergstraesser-anzeiger.de