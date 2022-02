Museum Seeheim nimmt den Betrieb wieder auf

Seeheim-Jugenheim. Die Corona-bedingten Schließungen des Museums Burg Tannenberg und des Schulmuseums im kommunalen Museum Seeheim-Jugenheim enden am 26. Februar. Ab Sonntag, 27. Februar, sind die Museen – unter Einhaltung der gültigen Vorgaben – sonntags wieder von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Vertreter des Museumsvereins Seeheim-Jugenheim stehen dann wieder bereit, Besucher – groß und klein, Einzelpersonen und Gruppen – zu begrüßen, durch die Ausstellungen zu führen und mit ihnen zu diskutieren. Am 27. Februar startet auch das Jahresprogramm des Vereins mit seinen Veranstaltungen – manche speziell für Senioren – zum Seeheim-Jugenheimer Kulturerbe. Das Programm hängt aus im Schaufenster des Schulmuseums und kann im Internet auf der Homepage (www.museum-bergstrasse.de) eingesehen werden.

Auf die Wiederöffnung haben die ehrenamtlichen Mitglieder und Mitarbeiter lange hingearbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung. In den Schließungsperioden der vergangenen beiden Jahre wurden demnach mehrere Projekte vollendet. Im Museum Burg Tannenberg seien die Räumlichkeiten teilweise verschönert worden. Die Ausstellung zur Geschichte der Burg Tannenberg als Adelssitz „Amtshaus Tannenberg“ und ihrer Bewohner sei besucherfreundlich neu geordnet, die Mittelalter-Buchausleihe neu organisiert. Wissenschaftliche Themen würden seitdem mit dem Ziel der Veröffentlichung bearbeitet: „Der Waffenwechsel von der Wurfmaschine zur Pulverkanone am Beispiel Burg Tannenberg“ und „50 Jahre Arbeiten zur Erhaltung und Restrukturierung der Burgruine Tannenberg“.

Im Schulmuseum haben Teams den „Volksschul-Unterricht vor 100 Jahren in einer Dorfschulklasse“ für angemeldete Gruppen neu strukturiert und mehrere Sonderausstellungen realisiert: „Spielszene im Papiertheater“ (Schaufenster), „Schulfach Geografie im Weltmaßstab“ (Schaufenster), „Kartenspiele und Baukästen für Kinder“ (Vitrine), „Ausstattung des Volksschullehrers vor 100 Jahren“ (Vitrine), „Europäische Geschichte als Papierpuppenschau“ (Museum Bickenbach, sonntags ab April 2022). red