Mülltrennung ist sehr wichtig

In unserer heutigen Welt sammelt sich immer mehr Müll an. Und viele Menschen schmeißen diesen Müll dann weg, klar. Aber nicht jeder macht das auf die richtige Art. Manche werfen ihren Müll einfach auf die Straße oder in den Wald. Das ist verboten und sehr schlecht für die Umwelt. Dabei ist Müll richtig wegwerfen ganz einfach.

Für jede Art Müll gibt es nämlich die richtige Tonne. Eine Tonne für Papier, eine für Bio-Abfälle, wie Speisereste, eine für Restmüll und eine für Plastik.

Und wenn diese Tonnen dann voll sind, kommt die Müllabfuhr vorbei und nimmt den Inhalt mit. Die leeren Tonnen können dann einfach wieder befüllt werden.

Papiermüll wird dann von der Müllabfuhr zum Recycling gebracht. Das bedeutet, dass aus dem alten Papier neues gemacht wird. Bei Plastik ist das genau so.

Der Biomüll wird auch weiterverarbeitet. Er kann zu Dünger oder zu Biogas verarbeitet werden.

Der Restmüll, also Müll der nicht wiederverwertet werden kann, wird dann verbrannt. Daher ist es sehr wichtig den Müll richtig zu trennen, um keine Möglichkeiten zum Wiederverwenden der Abfälle zu verpassen. fw

Info: Den Podcast zu den Kindernachrichten findet ihr jede Woche unter www.bergstraesser-anzeiger.de oder bei eurem Lieblings-Podcast-Anbieter.