Mülltonnen in Pfungstadt in Brand geraten

Pfungstadt. Der Brand von mehreren Mülltonnen bei einem Mehrfamilienhaus in der Nahestraße in Pfungstadt hat in der Nacht zum Donnerstag (31.3.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 4.45 Uhr alarmierten Nachbarn die Einsatzkräfte, woraufhin sich diese umgehend zum Brandort begaben. Die Feuerwehr Pfungstadt konnte die vier brennenden Mülltonnen schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Insgesamt wird der Schaden auf circa 500 Euro geschätzt. Wie es zum Brand kam, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

