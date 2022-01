Müll hat im Fuchsbau nichts verloren

Hallo liebe Kinder! Letztens bin ich mit meiner guten Freundin Elli Ente durch den Wald gelaufen, und uns ist eine Sache besonders aufgefallen: Überall hinterlassen die Menschen Abfall – Plastiktüten, leere Flaschen, Verpackungsmüll und benutzte Taschentücher. Sie verschmutzen unseren Wald, aber man kann ja etwas dagegen tun, nicht wahr?

Elli Ente und ich haben uns über Lösungen des Problems unterhalten. Ihr Vorschlag war es, den ganzen Müll aufzusammeln und dorthin zu entsorgen, wo er hingehört: in den Mülleimer. Wir haben den ganzen Plastikmüll aufgesammelt und in gelbe Säcke verpackt – und danach sah es schon viel schöner aus. Am nächsten Tag haben wir aber wieder Müll gefunden und uns ist klar geworden, dass wir nicht jeden Tag den Müll von anderen wegräumen können. Jeder muss selbst darauf achten, seinen eigenen Abfall zu entsorgen und diesen nicht einfach in die Natur zu schmeißen, da dieser Abfall (vor allem Plastik) der Natur schadet.

Fred Fuchs © MM

Also: Wenn ihr Kinder Müll habt, dann müsst ihr diesen ordentlich entsorgen. Aber noch viel besser wäre es, wenn ihr allgemein versucht, dass weniger Müll entsteht. Dann müsst ihr erstens weniger Abfall wegschmeißen und zweitens helft ihr unserer Natur.

Könnt ihr euch vorstellen, dass es in ein paar Jahrzehnten mehr Plastikmüll als Fische im Meer gibt? Das könnte nämlich passieren, wenn wir nicht bald anfangen, Müll zu vermeiden. Denn weil wir zum Beispiel so viele verpackte Produkte kaufen, landen auch so viele Verpackungen in der Natur, wie zum Beispiel in meinem Wald oder im Meer.

Also merkt euch: Versucht so wenig Müll wie möglich zu produzieren und wenn ihr Müll habt, dann schmeißt diesen immer ordentlich in den entsprechenden Mülleimer, ansonsten sind Elli Ente und ich für unser restliches Leben damit beschäftigt unseren Wald vom Müll zu befreien. cd