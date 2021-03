  Motorrollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Odenwald. Am späten Sonntagnachmittag (7.3.) gegen 17:30 Uhr kam es in Siedelsbrunn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55 Jahre alter Motorrollerfahrer aus Fürth war im Bereich der Straße "Auf der Höh" in Höhe Hausnummer 10a in Siedelsbrunn aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall gekommen und hatte sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Polizei sucht Augenzeugen des Unfallgeschehens. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wald-Michelbach unter 06207 / 94050.

