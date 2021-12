Weiterstadt. Am Dienstag haben Diebe in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr einen Weiterstadt-Gräfenhausen am Postplatz abgestellten schwarzen Motorroller vom Hersteller „Piaggio" entwendet. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat ein Verfahren eingeleitet und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise von Zeugen, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

