Motorräder und Fahrttempo von Ausflüglern im Odenwald kontrolliert

Südhessen. Bei sonnigem Wetter und frühlingshaften Temperaturen wurde am Sonntag (25.04.) von der Polizei Südhessen auf dem

Wanderparkplatz der Landesstraße 3410 im Bereich der Gemeinde Oberzent nicht nur eine Motorradkontrolle durchgeführt, sondern parallel auch eine Geschwindigkeitsmessung in der Gemarkung Böllstein. Insgesamt wurden 46 Motorräder kontrolliert. Darunter befanden sich zwei größere Bikergruppen.

Der überwiegende Teil der Motorradfahrer konnte die Fahrt nach erfolgter Überprüfung fortsetzen. Die Polizei appellierte hier an eine vernünftige Fahrweise, insbesondere ergingen Hinweise auf rechtzeitiges Hochschalten zur

Lärmreduzierung.

Bei der Kontrolle wurden nur wenige Verstöße festgestellt. Bei zwei Motorrädern war die Verschleißgrenze der Reifen allerdings überschritten. Zwei Motorräder, die Maschine eines 22-Jährigen aus dem Kreis Karlsruhe sowie das

Motorrad eines 47-jährigen Mannheimers, mussten an Ort und Stelle von der Polizei sichergestellt werden, weil die Geräuschemissionen der verbauten Abgasanlagen außerhalb der erlaubten Toleranzen lagen. Hier wird nun ein

Gutachten erstellt.

Bei der parallel betriebenen Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße 211 bei Böllstein, wurde ein Messgerät eingesetzt, welches neben Bildern von der Fahrzeugfront auch Fotos vom Fahrzeugheck der Temposünder liefert. So lassen sich auch Tempoverstöße weiterverfolgen, die von Motorradfahrern begangen werden.

AdUnit urban-intext1

Bei dort erlaubten 70 km/h wurden in einer Zeit von knapp vier Stunden insgesamt 150 Tempoverstöße festgestellt, bei denen es neben 53 Verwarnungsgeldanzeigen auch zu 97 Verstößen im Punktebereich kam. In sechs Fällen droht sogar ein Fahrverbot. Bei den festgestellten Geschwindigkeitsverstößen handelt es sich bei etwas mehr als der Hälfte der Fälle um Motorradfahrer. Vieren davon droht nun ein Fahrverbot. "Spitzenreiter" an diesem Tag war ein Motorradfahrer, der den Streckenabschnitt mit 140 Stundenkilometern passierte.