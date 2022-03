Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Mühltal. Am Samstag gegen 12:45 Uhr befuhr eine 37-jährige Motorradfahrerin aus Weiterstadt die K138 von Frankenhausen in Richtung Waschenbach. In einer Linkskurve verlor sie nach Polizeiangaben die Kontrolle über ihr Motorrad, stürzte und rutschte gegen die Leitplanke. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1200 Euro. Die Strecke war im Bereich der Unfallstelle aufgrund der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa 1,5 Stunden gesperrt.

