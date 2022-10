Motorradfahrer wegen Ölspur gestürzt und schwerverletzt

Gadernheim/Kolmbach. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, gegen 15.50 Uhr auf der B47 zwischen Gadernheim und Kolmbach ereignet hat. Ein 29-jähriger Motorradfahrer rutschte auf einer Ölspur aus und kam hierdurch zu Fall. Anschließend kollidierten Motorrad und Motorradfahrer mit der Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von zirka 20.000 Euro, es war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Unfallursächlich war eine zirka 220 Meter lange Ölspur auf der B47, deren Verursacher bislang nicht bekannt ist. Die Polizeistation Bensheim ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der fahrlässigen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter Telefonnummer: 06251/84680 in Verbindung zu setzen.

