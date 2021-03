  Motorradfahrer stürzt wegen Dieselspur auf der Straße

Lampertheim. Am Freitag (26.03.) gegen 12:20 Uhr geriet ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Mannheim auf der L3111 im Kreisverkehr bei

Lampertheim-Hüttenfeld auf einer Dieselspur ins Rutschen und stürzte, wobei er leichte Verletzungen erlitt und am Krad ein Sachschaden von ca. 2000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise auf den "Verlierer" des Diesel-Kraftstoffes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06206/9440-0 mit der Polizei Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen.

