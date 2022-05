Motorradfahrer stürzt durch Wildwechsel - schwer verletzt

Gaimühle/Reisenbach. Am Samstag kam es gegen 11.30 Uhr auf der K4114 zwischen Gaimühle und Reisenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 61-jährige Fahrer einer Honda befuhr die K4114 in Richtung Reisenbach, als plötzlich mehrere Rehe aus dem angrenzenden Waldbereich auf die Fahrbahn liefen. Eines der Rehe sprang hierbei seitlich in den vorbeifahrenden Motorradfahrer, wodurch dieser zu Sturz kam und schwer verletzt wurde. Der 61-jährige wird daraufhin durch Rettungskräfte erstversorgt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum entstandenen Sachschaden liegen aktuell keine Informationen vor. Die K4114

musste für die Dauer der Unfallaufnahme- und bergungsarbeiten für die Dauer von zirka einer Stunde voll gesperrt werden.

