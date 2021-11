Motorradfahrer nach Kollision mit Traktor schwer verletzt

Seeheim-Jugenheim. Am Sonntag kam es gegen 10.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L3098 zwischen Nieder-Beerbach und Ober-Beerbach. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Trebur die L3098 von Nieder-Beerbach kommend in Richtung Ober-Beerbach. Kurz vor dem Abzweig Frankenstein wollte er einen vor ihm fahrenden Traktor überholen, der von einem 64-jährigen Mann aus Mühltal gelenkt wurde. Als der Motorradfahrer zum Überholen ansetzte übersah er, dass der Traktorfahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Das Motorrad erlitt einen Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Die L3098 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme etwa eineinhalb Stundenlang voll gesperrt.

