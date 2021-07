Motorradfahrer kommt bei Unfall auf der A 67 ums Leben

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen Abend auf der Autobahn 67 in Fahrtrichtung Süden. Zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Viernheimer Dreieck war ein 57 Jahre alter Motorradfahrer auf dem rechten der drei Fahrstreifen unterwegs, als er nach Angaben der Polizei von einem 72-jährigen Pkw-Fahrer überholt wurde. Beim Wechseln auf die rechte Fahrspur übersah der Autofahrer den Motorradfahrer und kollidierte mit ihm. Der Biker kam zu Fall und verletzte sich so stark, dass er noch an der Unfallstelle starb. Rettungsdienste und Feuerwehren aus dem Umkreis waren im Einsatz, die Autobahn musste in südlicher Fahrtrichtung für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. (seg/pol)

