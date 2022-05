Motorradfahrer festgenommen

Bergstraße. Wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs und des illegalen Kraftfahrzeugrennens muss sich ein 19-Jähriger nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstagabend verantworten.

Einer Streife der Polizeistation Heppenheim war der Mannheimer am Gumpener Kreuz aufgrund seiner Fahrweise und des hochgeklappten Kennzeichens aufgefallen. Als die Polizisten den Biker kontrollieren wollten, gab dieser Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Auf der B 38 in Richtung Fürth überholte er mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs und hatte teilweise Tempo 140 auf dem Tacho. In Fürth konnten ihn die Beamten schließlich stoppen, wobei der Mann mit dem Streifenwagen kollidierte und leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3800 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein und das Motorrad des 19-Jährigen sicher und erstatteten Strafanzeige. pol

