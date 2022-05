Motorradfahrer bei Unfall auf der A5 schwer verletzt

Bergstraße. Am Donnerstag kam es gegen 12.20 Uhr auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim, in nördlicher Fahrtrichtung, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Spanien schwer verletzt wurde. Aus bisher ungeklärter Ursache waren ein 55 Jahre alter BMW-Fahrer aus Esslingen, eine 26-jährige Renault-Fahrerin mit Schweizer Zulassung und der Motorradfahrer miteinander kollidiert. Der Harley-Davidson-Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik gebracht werden.

Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Mitteilung der Polizei ein Gesamt-Sachschaden von rund 26 000 Euro. Die Autobahn war für etwa 40 Minuten aufgrund von Bergungsarbeiten und der Landung des Rettungshubschraubers vollgesperrt – es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren