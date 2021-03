Motorrad zu laut / Polizei stellt Maschine sicher

Heppenheim. Eine Zivilstreife der Polizeistation Heppenheim passierte am Sonntagnachmittag (28.03.) ein 32 Jahre alter Motorradfahrer in der Weiherhausstraße. Den Beamten fiel die laute Maschine auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurden von den Ordnungshütern Hinweise auf technische Veränderungen an der Auspuffanlage bemerkt. Eine Schallpegelmessung ergab zudem, dass das Motorrad 10 Dezibel zu laut war. Das Bike wurde daraufhin von der Polizei zwecks abschließender Begutachtung durch einen Sachverständigen sichergestellt. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren sowie unter anderem die Kosten für die Abschleppung und das Gutachten.

