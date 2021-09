Motivationsübung für Schüler

Bergstraße. Eine Zielgruppe hat die Kreisvolkshochschule Bergstraße wegen der Pandemiefolgen mit ihrem Angebot besonders berücksichtigt: Schüler, insbesondere der Klassen 7 bis 9. So bietet die Kvhs eine Wanderung durch die Weinberge und den Wald in Richtung Laudenbach an, bei dem die Teilnehmer Übungen kennenlernen, um motiviert ins neue Schuljahr starten zu können.

Perspektivwechsel und Picknick

Nach einem Perspektivwechsel sowie Motivations- und Entspannungsübungen ist ein gemeinsames Picknick geplant. Die Wahrnehmung der Natur sowie die Gestaltung eines Naturmandalas runden die Wanderung ab. Benötigt werden: wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk, Proviant fürs Picknick und Getränk, Sitzkissen sowie Zeckenspray.

Die Wanderung startet am 25. September (Samstag) um 10 Uhr am Heppenheimer Friedhof, Parkplatz Eckweg. Die Dauer ist mit zirka vier, maximal fünf Stunden angegeben. Interessierte können sich bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße anmelden – entweder telefonisch unter der Rufnummer 06251/172960 oder auf der Webseite. red