Morgen ziehen in Hessen Gewitter auf 

Offenbach. Am Sonntag drohen in Hessen lokale kräftige Gewitter. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, kann es dabei Starkregen, stürmische Böen und Hagel geben. Die Temperaturen erreichen bei vielen Wolken und wenig Sonnenschein Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad. Auch in der Nacht zum Montag bleibt es nach Angaben der Meteorologen zunächst noch gewittrig. Die neue Woche startet dann mit einem Wechsel aus etwas Sonnenschein und dichten Wolkenfeldern. Es kann hier und da Schauer geben, eventuell auch kurze Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 25 Grad, im höheren Bergland bei 18 Grad.



