Morgen ist wieder ein Blitzer-Tag

Darmstadt/Bergstraße. Am europaweiten Verkehrsaktionstag „Speedmarathon“ am morgigen Donnerstag macht auch die hessische Polizei einmal mehr auf die Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens aufmerksam. Zwischen 6 und 22 Uhr geraten Raser verstärkt ins Visier der Beamten. In Hessen kommen an knapp 300 Messstellen über 800 Polizisten zum Einsatz.

Die Unfallursache Geschwindigkeit gehört dauerhaft zu den häufigsten Unfallursachen auf hessischen Straßen. Polizeioberrat Gerhard Keller, Leiter der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste im Polizeipräsidium Mittelhessen und hessenweiter Koordinator des „Speedmarathon 2022“, macht deutlich: „Nichtangepasste Geschwindigkeit war im zurückliegenden Jahr bei Unfällen mit tödlich Verletzten und Schwerverletzten in Hessen die Unfallursache Nummer eins. Während sich innerorts deutlich mehr Verkehrsunfälle ereigneten als außerorts, sind in der Folge bei außerörtlichen Verkehrsunfällen deutlich mehr Personen tödlich verletzt worden. Die Ursache hierfür ist die deutlich höhere Fahrgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften.“

Kein Kavaliersdelikt

Im Zuge dessen appelliert Keller an die Autofahrer: „Mit dem Druck auf das Gaspedal nehmen Sie unmittelbar Einfluss auf die Sicherheit im Straßenverkehr und damit auf die Lebensqualität aller – seien Sie sich der Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens bewusst.“

Geschwindigkeitsverstöße seien kein Kavaliersdelikt, die Folgen würden aufgrund fehlender Weitsicht häufig außer Acht gelassen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigten jedoch, dass die Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus innerorts um zwei km/h die Zahl der Verunglückten um 15 Prozent senkt. Dies wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, dass bei Tempo 65 acht von zehn Fußgänger bei der Kollision mit einem Pkw sterben, während bei Tempo 50 acht von zehn überleben.

Ob Verletzte oder gar Getötete nach einem Verkehrsunfall zu beklagen sind, liegt an vielen Faktoren: Wie viele Insassen befinden sich im Fahrzeug? Prallt ein kleines Fahrzeug mit geringer Knautschzone frontal gegen eine Oberklasse oder stößt es seitlich und damit weniger geschützt gegen ein Hindernis? In allen Fällen ist die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Aufpralls ein entscheidender Faktor, ob die Beteiligten verletzt überleben oder sterben. pol