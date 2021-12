Morgen ist Barbaratag

Am Samstag, 4. Dezember, ist Barbaratag. Er erinnert an die Heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute. Der Überlieferung zufolge lebte sie im dritten Jahrhundert in der Nähe der heutigen Türkei. Wo genau, lässt sich heute nicht mehr sagen, aber mehrere Orte behaupten von sich, dass die Geschichte sich bei ihnen abspielte.

Die Geschichte bleibt, unabhängig von ihrem Ort, die gleiche: Barbara war eine sehr schöne und kluge junge Frau. Wie es in vielen alten Geschichten üblich ist, ließ ihr Vater einen Turm bauen, in dem er sie einsperrte und vor der Außenwelt versteckt hielt. Als sie allein in ihrem Turm saß, nahm Barbara den christlichen Glauben an. Dieser war damals nicht so verbreitet wie heute, und dem christlichen Glauben anzugehören war verboten.

Ihr Vater wurde sehr wütend, als er davon erfuhr, und versuchte seine Tochter mit Folter dazu zu bringen, sich von ihrem Glauben abzuwenden. Als sie dies nicht tun wollte, beschloss er, sie zu töten. Sekunden nach dem Mord traf den Vater der Blitz. Daher wurde Barbara eine Heilige und die Schutzpatronin von Bergleuten, da diese mit Sprengstoff arbeiten und in Lebensgefahr die Heilige Barbara anrufen, um Schutz zu erhalten.

Man gedenkt ihr heute mit Zweigen von Obstbäumen. Schneidet man diese am 4. Dezember frisch ab und stellt sie in Wasser, dann blühen sie zu Weihnachten auf und erinnern inmitten der dunklen Jahreszeit an den Frühling. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.