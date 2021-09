Morgen gibt es eine Sprachberatung

Bergstraße. Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) bietet ihren Kunden und Interessenten morgen (Mittwoch) Beratung bei der Auswahl eines passenden Sprachkurses an. Dozenten der Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch stehen in Heppenheim in der Martin-Buber-Schule zwischen 18.30 und 20 Uhr zur Verfügung, um in individuellen Gesprächen Vorkenntnisse einzuschätzen und dazu passende Kurse zu empfehlen. Die Veranstaltung ist kostenlos – wer sich beraten lassen möchte, bringt bitte einen Nachweis mit, der den 3-G-Regeln entspricht. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1