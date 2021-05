Morgen fallen weitere Corona-Beschränkungen im Kreis Bergstraße

Bergstraße.

Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) hat für heute (Stand: 3.11 Uhr) eine Inzidenz – also die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner – von 39,2 für den Kreis Bergstraße ermittelt. Inzwischen liegt dieser Wert seit fünf Tagen unter 50. Der Kreis erreicht damit morgen die zweite Stufe der von der Landesregierung beschlossenen Corona-Lockerungen.

Die Beschränkung der Kontakte wird damit nochmals reduziert. Zwei Haushalte oder bis zu zehn Leute dürfen sich treffen, wobei Geimpfte und Genesene sowie Kinder bis 14 Jahren nicht mitzählen.

Für den Einzelhandel bringt die gesunkene Inzidenz im Kreis ab morgen deutliche Erleichterungen. © dpa

Bereits seit dem 10. Mai dürfen viele Jahrgangsstufen in Hessen wieder täglich in die Schule kommen, allerdings nur in festen Lerngruppen. Ab morgen sind auch die Klassen ab Stufe 7 wieder dabei. Die Corona-Tests zweimal in der Woche werden beibehalten. Bei den Kindergärten bleibt es bei den bisherigen Regelungen des eingeschränkten Regelbetriebs, der unter anderem vorsieht, die Gruppen nicht zu mischen.

Für den Einzelhandel ergibt sich eine wesentliche Lockerung: Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen, müssen allerdings die Zahl der gleichzeitig einkaufenden Kunden begrenzen. Es gilt Maskenpflicht, es muss aber kein Test vorgelegt werden. Empfohlen wird eine vorherige Testung allerdings.

Gaststätten dürfen auch in Räumen wieder Leute bewirten. Dazu braucht man allerdings einen aktuellen Test. Wer im Biergarten sitzt, muss nicht mehr zwingend einen Test vorlegen. Da der mutmaßlich längste Winter des 21. Jahrhunderts am Wochenende zu Ende gegangen ist, dürften viele ohnehin lieber draußen sitzen wollen. Auch Clubs und Discos dürfen wieder öffnen, aber nur zur Bewirtung von Gästen. Hotels, Ferienhäuser, Jugendherbergen und Campingplätze dürfen geöffnet werden. Es soll Corona-Tests bei der Anreise sowie zweimal pro Woche geben.

Mannschaftssport ist wieder zulässig, hier wird aber empfohlen, dass die Teilnehmer sich zuvor testen lassen. Sofern es sich um Kinder und Jugendliche handelt, ist diese Empfehlung wegen der Tests in den Schulen meistens automatisch erfüllt.

Schwimmbäder dürfen wieder öffnen. Sowohl das Freibad und der Badesee in Bensheim als auch das Lorscher Waldschwimmbad wollen ab dem kommenden Wochenende die Saison beginnen, geplant ist Samstag, 5. Juni.

Diese Regelungen gelten zunächst, solange die Inzidenz im Kreis nicht wieder an drei aufeinanderfolgenden Kalendertagen einen Wert von 100 überschreitet. Das aktuelle Landeskonzept sieht bei steigenden Inzidenzen keine neuen Beschränkungen vor. Ab einem Wert von 100 greift aber wieder die sogenannte Corona-Notbremse des Bundes.