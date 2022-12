Modellprojekt startet

Bergstraße. In den vergangenen Jahren sei deutlich geworden, dass verbesserte digitale Strukturen helfen können, Pandemien schneller und effizienter in den Griff zu bekommen. Das schreibt der Kreis Bergstraße in einer Pressemitteilung zum Modellprojekt „Digitales Gesundheitsamt 2025“. Dieses diene dazu, die digitalen Strukturen des Bergsträßer Gesundheitsamtes weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Unterstützung erhält der Kreis vom Bundesministerium für Gesundheit: Mit dem „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ wolle die Bundesregierung den Öffentlichen Gesundheitsdienst in verschiedenen Bereichen stärken. Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße hat sich hierbei um eine Förderung von „Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland“ beim Bundesgesundheitsministerium beworben – mit Erfolg.

Der Kreis hat dafür eine Zuschusszusage von 1,028 Millionen Euro erhalten. Im Projektzeitraum können nun bis zum 30. September 2024 entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden. Ein internes Projektmanagement wurde für die Umsetzung eingerichtet und habe bereits mit der Arbeit begonnen.

„Die Digitalisierung unserer Verwaltung ist mir ein Herzensanliegen. Richtig umgesetzt wird sie dazu führen, dass wir nicht nur effizienter, sondern vor allem auch viel bürgernäher arbeiten können“, sagt Landrat Christian Engelhardt. Im Zentrum der Maßnahmen stehe die Konzentration auf die Bedürfnisse der Bürger insbesondere bei der Verbesserung der digitalen Kommunikation, die Einbindung und Qualifizierung der Mitarbeiter sowie die Entwicklung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie. Ein wichtiges weiteres Teilprojekt betreffe die IT-Sicherheit und den Datenschutz. Besonderer Wert werde zudem auch auf eine enge Vernetzung mit anderen Gesundheitsämtern und Landratsämtern gelegt.