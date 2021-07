Mobiltelefon aus der Hosentasche gestohlen

Darmstadt. Nach einem räuberischen Diebstahl am späten Montagabend in Darmstadt ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen mit Hinweisen zu dem Täter und seinen beiden Begleitern. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Kriminelle gegen 23.30 Uhr sein Unwesen im Bereich einer Bushaltestelle in der Michaelisstraße getrieben und einem 49-jährigen Darmstädter das Mobiltelefon aus der Hosentasche entwendet. Als der Bestohlene die Tat bemerkte und den Unbekannten ansprach, wurde er sofort in ein Gebüsch gestoßen. Im Anschluss ergriff der Mann mit dem Mobiltelefon und zwei weiteren Begleitern sofort die Flucht. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) zu melden (Rufnummer 06151/9690).

