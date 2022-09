Mobilität und die künstliche Intelligenz

Bergstraße. Der Themenkreis von 50plus aktiv an der Bergstraße befasst sich mit Mobilität und künstlicher Intelligenz bei einer Videokonferenz am Donnerstag, 29. September, 9.50 bis 12 Uhr.

Vor einem Jahr hatte Andreas Brumby den Teilnehmern einen Überblick über die Mobilität der Zukunft, also über autonom fahrende Autos ohne Lenkrad gegeben. Sehr viele Firmen auf der ganzen Welt arbeiten mit großer Intensität weiter an dieser schwierigen Aufgabe des autonomen Fahrens, einige Firmen haben aber auch aufgegeben. Noch bleibt dieses Thema für uns in Europa eine faszinierende Vision. In China und USA fahren bereits immer mehr Personen- und Lastkraftwagen über größere Strecken autonom.

Wer hat als Erster Erfolg?

Wem wird es als Erstem gelingen, eine neuronale Software mit Künstlicher Intelligenz zu entwickeln und zu trainieren? Diese Software wird deutlich weniger Fehler machen als der Mensch. Und wird eine Software, die 90 Prozent besser ist als der Mensch, also 90 Prozent weniger Personen- und Sachschäden verursacht, genügen? Es gäbe dann immer noch 10 Prozent der jetzigen Unfallzahlen. Hierüber ist zu diskutieren.

Wenn es gelingt, dass Autos autonom fahren, können wir dann auch humanoide Roboter bauen, die schwierige Aufgaben – zum Beispiel in der Altenpflege – übernehmen? Tesla, aber auch Xiaomi, arbeiten an diesem Thema mit Hochdruck.

Gaste sind herzlich willkommen und können den Zugriff auf die Videokonferenz per E-Mail an Walter Tydecks (walter@tydecks.info) erhalten. red