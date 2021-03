  Mobiles Testmobil für Schulen vorgestellt

Hessen. Kommt es an einer hessischen Schule zu einem Corona-Ausbruch, zählt insbesondere die Geschwindigkeit, mit der Schüler, Lehrpersonal und weitere Mitarbeitende getestet und die Testungen ausgewertet werden können, um den Schul- und Unterrichtsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen und das Kultusministerium setzen daher künftig auf ein mobiles Testcenter, das laut Ankündigung in der Regel innerhalb von 24 Stunden vor Ort ist und einen schnellen Überblick über das Infektionsgeschehen gibt. Dazu sind im Testmobil sowohl PoC- wie auch PCR-Schnelltests durchführ- und auswertbar. Möglich ist das durch modernste Labortechnik wie das ichroma™ COVID-19 Ag-System und das Bosch Vivalytic System, das innerhalb weniger Minuten Ergebnisse von PCR-Testungen liefert. Betroffene Schulen können das fahrende Testcenter schnell und unkompliziert beim örtlichen Gesundheitsamt anfordern, heißt es in einer Pressemitteilung des Kultusministeriums. Das Testmobil wurde am Freitag (19.03.) am Taunusgymnasium in Königstein vorgestellt.

