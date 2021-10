Mix aus Schauer, Sturm und Gewitter / Orkanartige Böen möglich

Hessenwetter. Stürmisches Herbstwetter kündigt sich in Hessen an. Der Mittwoch beginne wechselhaft bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu, am Nachmittag kommt schauerartiger Regen auf. Im höheren Bergland kommt es zu einzelnen stürmischen Böen. Die Temperaturen sind mild bei Höchstwerten zwischen 17 und 19 Grad. In der Nacht zum Donnerstag zieht ein aufkommender Sturm über das Land, schwere Sturmböen und orkanartige Böen im Bergland sind möglich.

Am Donnerstag bleibt es meist stark bewölkt mit vereinzelten Schauern und kurzen Gewittern. Es ziehen erneut schwere Sturmböen auf, die am Abend nachlassen sollen. Die Temperaturen erreichen maximal 11 bis 16 Grad.