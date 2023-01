Die meisten Corona-Auflagen sind Geschichte, dennoch ist ein Großteil der Veranstaltungsbranche noch nicht wieder richtig in Schwung gekommen. Gerade die Kleinkunst leidet unter „Long Covid“, wie manche treffend sagen. Was lässt sich dagegen tun? „Für ein gutes und abwechslungsreiches Programm sorgen und immer wieder an die Kulturinteressierten appellieren, dass sie zurückkommen und ein paar schöne Stunden genießen. Denn Bühne geht nur mit Publikum“, so die für das Kulturprogramm der Stadt Hemsbach zuständige Rathausmitarbeiterin Heike Pressler.

Für das entsprechende Programm ist gesorgt – bleibt der Wunsch nach zurückkehrenden Gästen. Geboten wird bunter Mix aus Kabarett, Comedy und Musik mit alten Bekannten und neuen Gesichtern. Für alle Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2023 in der Kulturbühne Max und in der Ehemaligen Synagoge gibt es bereits Karten – „und das wohlgemerkt zu stabilen Preisen“, betont Pressler.

Mit Kabarett geht es los am Sonntag, 29. Januar. Zu Gast ist einmal mehr mit Konrad Beikircher. Der in Hemsbach wohlbekannte Kabarettist, Musiker und Autor widmet sich in seinem neuen Programm „Kirche, Pest und neue Seuchen“ eben diesen Themen – aber nicht nur.

Von Februar bis Ostern lehrt er seiner Gemeinde das Fürchten: der Kabarettist, Autor und Mandocellist Holger Paetz. Seine Buß- und Fastenpredigt „Fürchtet Euch!“ hält „Pater Paetz“ nun auch in der Kulturbühne Max, und zwar am Sonntag, 19. März.

Severin Groebner, selbst „Halter zahlreicher Kleinkunstpreise und regelmäßiger Unterhaltungsbeauftragter für den WDR“, verteilt am Sonntag, 23. April in der Kulturbühne Max Haltungsnoten und Haltungsnöte. Wie Inka Meyer, die „letzte Inka“ des deutschen Kabaretts, beleuchtet am Sonntag, 7. Mai, in ihrem Programm „Zurück in die Zugluft“ die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins.

Auch musikalisch ist das Kulturprogramm wieder bestückt. Joscho Stephan zelebriert am Sonntag, 5. Februar, mit seinem Quartett Gypsy Swing. Mit Liedern und Lyrik von Mascha Kaléko, dargeboten von der Diseuse und Schauspielerin Alix Dudel, die von Gitarrist Sebastian Albert begleitet wird, geht es am Samstag, 25. Februar, in der Ehemaligen Synagoge weiter.

Sascha Bendiks und Simon Höneß sind in Hemsbach ebenfalls keine Unbekannten mehr. Mit ihrem Programm „In Teufels Küche Teil II - Hardrock-Variationen in es-Moll für Klavier und Akkordeon“ wollen die beiden am Sonntag, 12. März, in der Kulturbühne Max beweisen, wie himmlisch „Teufelsmusik“ sein kann, wenn man ihr die Stromgitarre wegnimmt. Das spanische Ensemble Taracea verbindet Alte Musik, mediterrane Folklore und moderne Klangsprache. Am Donnerstag, 16. März, stellen die vier Musiker um den Gitarristen Rainer Seiferth in der Ehemaligen Synagoge ihr neues Repertoire „Desvíos a Santiago“ (Umwege nach Santiago) vor, in dem sie sich der Musik des Jakobswegs widmen.

Akustische Gitarrenmusik plus Percussion und Schlagzeug, kommt am Sonntag, 2. April, in der Kulturbühne Max zu Gehör. Dann sind Edoardo Bignozzi und Tommy Caggiani zu Gast.

Das Frühjahrsprogramm beschließt am Sonntag, 14. Mai, die Band Triovision aus der Rhein-Neckar-Region. Die drei arrangieren zeitgenössischen und genreübergreifenden Jazz, der ein breites Publikum, gleichzeitig aber auch Jazz-Kenner anspricht. Charakteristisch für alle Stücke: Melodie und Groove stehen immer im Mittelpunkt.

Noch nicht ganz „in trockenen Tüchern“ ist das Hemsbacher Herbstprogramm. In jedem Fall aber darf man sich schon mal freuen auf „Kommissar Overbeck“ Roland Jankowsky, auf Nessi Tausendschön, Michael Fitz, Thomas Freitag und Fräulein Baumann.

Alle Veranstaltungen finden in der Kulturbühne Max, Hüttenfelder Straße 44, bzw. in der Ehemaligen Synagoge, Mittelgasse 16, in Hemsbach statt und beginnen um 19.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. red