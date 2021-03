  Mittlerweile landesweit rund 400 Stellen für Corona-Schnelltests

Hessen. Eine gute Woche nach der Veröffentlichung der neuen Test-Verordnung des Bundes gibt es in Hessen bereits knapp 400 Teststellen, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen können. Um die Informationen zu den Testmöglichkeiten noch leichter zugänglich zu machen, hat das Gesundheitsministerium die bestehende Übersicht durch eine neue Online-Seite ersetzt. Die neue Seite, die unter www.corona-test-hessen.de

aufrufbar ist, biete eine noch größere Informationstiefe. Für Nutzerinnen und Nutzer ermöglichten eine Volltext- sowie eine Postleitzahlensuche ein schnelles und präzises Auffinden der Testangebote in unmittelbarer Umgebung. Eine Kartenansicht erleichtere die Orientierung.

Die Seite bringe auch eine Änderung im Registrierungsverfahren mit sich: Die Betreiber der Teststellen können sich demnach auf der Webseite registrieren und ihr Angebot von Bürgertestungen selbst in der Datenbank hinterlegen. Außerdem können nun zusätzliche Informationen wie Öffnungszeiten und Anmeldeverfahren eingeben werden.

Die Teststellen, die auf der bisherigen Übersichtsseite gelistet wurden, seien bereits in die neue Datenbank überführt.