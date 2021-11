Mittelalterliches Lichterfest

Bensheim. In diesem Jahr findet wieder das Mysticum, ein mittelalterliches Familienfest in den Drachenbergen in Bensheim, statt. Mit Stockbrotlagerfeuer, Fackeln und Beleuchtung, dem Drachenvolk aus Lindenfels, mittelalterlicher Musik, Tänzen und dem Glöckchengaukler hat sich der Förderverein Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsträume wieder vieles für die Besucher der Freizeitanlage am Berliner-Ring einfallen lassen. Für das Spektakel am Sonntag (7.) von 13 bis 19 Uhr in mittelalterlicher Atmosphäre ist der Eintritt frei. Groß und Klein können einem Schmied bei seinem Handwerk zuschauen, und die Kinder können sich beim Bogenschießen ausprobieren. Für „leckeren Gaumenschmaus“ wird gesorgt sein. Neben den üblichen Speisen und Getränken wird ein Spanferkel gegrillt. Für die Kinder gibt es den vorbereiteten Stockbrotteig. Erstmals wird der Lehmbackofen an den Drachenbergen in Betrieb gehen. Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken fließt erneut in den Sternenträumer-Spendenmarathon „Burgkumpanei“ ein – speziell in diesem Fall für eine große Tampenschaukel, die im nächsten Jahr ihren Platz an den Drachenbergen finden wird.

