Mittelalter zum Anfassen

Wenn ihr wissen möchtet, wie die Menschen damals im Mittelalter gelebt haben, braucht ihr dafür keine Zeitmaschine. Klar: Ihr könnt viele Bücher über das Thema lesen, aber am besten wäre doch, wenn man das Ganze selbst erleben könnte. In Lorsch könnt ihr genau das tun.

Das Freilichtlabor Lauresham in Lorsch hat seine Tore für Besucher in der neuen Saison geöffnet. Dort wurde ein Bauernhof nachgebaut, der dem entspricht, wie die Höfe zur Zeit um 800 nach Christus aussahen. Es gibt Wohngebäude, Ställe und eine Kapelle. Alle Gebäude sind nach dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand entstanden, so dass das Ganze so nah an der Realität gebaut werden konnte wie möglich.

In Lauresham könnt ihr euch dann aber nicht nur die Gebäude anschauen, die hinter dem Klostergelände gebaut wurden. Auch wie die Landwirtschaft damals funktionierte, mit welchen Geräten der Acker bearbeitet wurde. Und vor allem mit welchen Tieren.

Im frühen Mittelalter arbeitete man mit großen starken Tieren: den Auerochsen. Im 17. Jahrhundert starb diese Art jedoch aus. In Lauresham versuchen Forscher nun, eine Rinderrasse zu züchten, die dem Vorbild des Auerochsen möglichst nah kommt. Die ersten Ergebnisse könnt ihr dort auch schon sehen, wenn sie auf der Weide stehen. fw