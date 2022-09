In Heppenheim haben am Samstag rund einhundert Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Die Teilnehmer marschierten mit Trommeln, Pfeifen und Transparenten vom Starkenburg-Gymnasium über die Bürgermeister-Metzendorf-Straße bis zum Kreiskrankenhaus (KKH). Die Kundgebung fand an der Westseite des Klinikgeländes an der Viernheimer Straße statt.

„Besuchsverbot im Krankenhaus?

