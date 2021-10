Mit „Pro Abschluss“ Qualifikation nachholen

Bergstraße. Viel Wissenswertes über die berufliche Weiterbildung bietet der Unternehmerservice der Wirt-schaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) am Donnerstag, 21. Oktober, ab 17 Uhr im Rahmen eines Livestreams an. Die Veranstaltung richtet sich an Arbeitnehmer, die ihren Berufsabschluss nachholen möchten. „Ein Berufsabschluss bestätigt die Kenntnisse und Fähigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und gewährt ihnen höhere (Aufstiegs-)Chancen im Unternehmen“, erklären Felix Fischer und Sven Hagenberger, die als Bildungscoaches bei der WFB tätig sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Livestream bietet die WFB im Rahmen des Projekts „Bildungscoach“ an. Dabei berät werden Einzelpersonen und Unternehmen individuell zu beruflicher Weiterbildung und Nachqualifizierungsmöglichkeiten in der Wirtschaftsregion Bergstraße und im Odenwaldkreis beraten. Als offizielle Beratungsstelle der Initiative „Pro-Abschluss“ des Landes Hessen begleitet die WFB die Unternehmen und besonders deren Mitarbeiter von der Suche nach der Weiterbildungsmaßnahme über die Beantragung der Förderung bis hin zum Abschluss. Mit „Pro Abschluss“ können Beschäftigte, die in einem Beruf arbeiten, ohne den entsprechenden Berufsabschluss zu haben, einen Abschluss nachholen. Für Weiterbildungsmaßnahmen sind bis zu 4000 Euro Förderung möglich.

Weiteres Wissenswertes über das Projekt „Bildungscoach“ gibt es auf der Homepage der WFB unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de/Arbeit/Berufliche-Weiterbildung-Bildungscoach. Im Rahmen des Vorhabens bietet der WFB-Unternehmerservice offene Sprechzeiten ohne Terminvereinbarung immer montags von acht bis elf Uhr und von 14 bis 16 Uhr in den Räumen der WFB in der Wilhelmstraße 51 in Heppenheim an. Wer ein individuelles Beratungsgespräch zu einem anderen Termin vereinbaren möchte, wendet sich an die WFB-Bildungscoaches Felix Fischer, Telefon: 06252/689 29 50, E-Mail: felix.fischer@wr-bergstrasse.de, oder Sven Hagenberger, Telefon: 06252/689 29 40, E-Mail: sven.hagenberger@wr-bergstrasse.de. Wer am Livestream teilnehmen möchte, klickt am Freitag um 17 Uhr auf www.facebook.com/WirtschaftsregionBergstrasse. red