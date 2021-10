Mit Personalsorgen heute beim Auswärtsspiel in Bochum

Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt hofft nach dem glanzvollen Europa-League-Erfolg gegen Olympiakos Piräus (3:1) auf Rückenwind in der Fußball-Bundesliga. Allerdings haben die Hessen vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (19.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger VfL Bochum einige Personalsorgen in der Defensive. Sowohl Makoto Hasebe als auch Tuta und Almamy Toure haben muskuläre Probleme. Hinter ihren Einsätzen stehen Fragezeichen. Der Bundeliga-14. aus Frankfurt hofft dennoch auf den zweiten Sieg im neunten Saisonpflichtspiel.

