  Mit Narzissen, Hyazinthen und Tulpen zieht der Frühling ein

Bergstraße. Von Sina Roth

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen kommt bei vielen Bergsträßern Lust auf, sich ein kleines Stück vom Frühling nach Hause zu holen. Was man bei Frühblühern beachten sollte und welche besonders beliebt sind, das verraten Inhaber von Gärtnereien an der Bergstraße im Gespräch mit dieser Zeitung.

Über Nacht vor Kälte schützen

In Sabine Meyers Gärtnerei Der Blumenladen in Reichenbach ist der Frühling längst angekommen: Schon von weitem leuchten bunte Primeln vor dem Schaufenster. Frühblüher jetzt schon über Nacht ungeschützt draußen lassen – das sei allerdings keine gute Idee: „Wenn man sie draußen stehen hat, dann sollte man sie auf jeden Fall gut schützen, mit einer Noppenfolie zum Beispiel oder indem man sie möglichst nah an die Hauswand holt“, so Meyer. Wenn es nachts doch noch einmal kälter werden sollte, dann seien die Pflanzen drin gut aufgehoben. „Viele Kunden haben vor, jetzt schon Frühblüher auf dem Friedhof einzusetzen.“ Davon rate Meyer allerdings ab, denn das sei noch zu früh. Generell habe man draußen aber länger seine Freude an den bunten Blumen, als wenn man sie drinnen aufstellt. „Wenn man sie in der Wohnung haben möchte, dann sollte man sie in einen Raum stellen, der nicht zu sehr geheizt wird“, berichtet Meyer.

„Alle Zwiebelgewächse passen gut zusammen. Trotzdem setzen wir auch gerne Primeln dazu.“ Letztere, so Meyer, machen sich besonders schnell bemerkbar, wenn sie Wasser brauchen – dann lassen sie die Blättchen und Blüten hängen. „Wenn man Frühblüher gießt und Primeln mit eingepflanzt sind, dann sollte man darauf achten, vor allem diese zu gießen. Insgesamt gilt: Lieber etwas weniger als zu viel Wasser – damit keine Staunässe entsteht und die Wurzeln nicht faulen – und dafür häufiger gießen.“

Besonders gut zu den bunten Frühlingsboten passen Naturmaterialien wie Zweige – zum Beispiel Korkenzieher- oder auch Kirschzweige, findet Meyer.

„Körbe und Glasschalen sind bei uns meist farbenfroh bepflanzt. Vor Ostern setzen wir auch mal ein Wachtelei und Wachtelfederchen zwischen die Blumen, oder kleine Holz-Hasen.“ Frühblüher könne man in so ziemlich jedes Behältnis einsetzen. Einen besonderen Charme haben auch Gefäße, die nicht mehr nagelneu aussehen. „Bei uns kann man jedes Gefäß mitbringen. Wenn man nicht weiß, wie man es dekorieren oder bepflanzen kann, dann geben wir gerne Tipps“, berichtet die Inhaberin.

Wenn Zwiebelgewächse ihre besten Tage hinter sich haben, müsse man sie nicht entsorgen, so Meyer. Wichtig sei, dass man die Pflanzen dann komplett verblühen und vertrocknen lässt und dann alles abschneidet, damit die Nährstoffe wieder in die Zwiebel gelangen. „Wenn man sie in Erde einsetzt, kommen sie im nächsten Jahr wieder.“

In Werner Diehls gleichnamiger Gärtnerei in Einhausen wandern derzeit besonders häufig Primeln über die Ladentheke, dicht gefolgt von Stiefmütterchen, Narzissen und Tulpen. „Welche Farben besonders gefragt sind, das kann man so nicht sagen. Auf jeden Fall werden häufig helle Farben gekauft, anders als im Herbst, da sind die Farbtöne gedeckter“, so der Inhaber. Auch in Sträußen finden sich die bunten Frühlingsboten wieder: Tulpen zum Beispiel, Hyazinthen und Narzissen. „Grundsätzlich sollte man Tulpen und Narzissen nicht direkt zusammen in einen Strauß binden.“ Der Grund? Ein Schleim, den die Narzissen absondern. „Wenn man die beiden Blumen trotzdem miteinander kombinieren will, dann sollte man darauf achten, dass sie entweder schon länger angeschnitten sind oder über Nacht getrennt voneinander stehen, bevor man sie bindet. „Natürlich gilt auch hier: Je kühler und luftiger ein Strauß steht, desto länger hält er“, ergänzt Diehl.

Bei Dieter Adolph, Inhaber der Gärtnerei Blumenfrüchte Adolph in Lindenfels, sind Narzissen in jeder Form sehr gefragt. „Vor allem die Narzisse Tête à Tête, was aus dem Französischen übersetzt Kopf an Kopf bedeutet. Diese Sorte kommt immer wieder – wie gekauft.“ Außerdem seien kleinblumige Narzissen beliebt, da sie besser kommen als großblumige. „Gut verkaufen wir auch den Winterling, eine kleine gelbe Blume, die sehr früh blüht, fast so früh wie das Schneeglöckchen.“ Der Winterling verhalte sich fast wie eine Polsterstaude und sei daher besonders gut für den Garten geeignet. „Er vermehrt sich sehr gut, ähnlich wie Schneeglöckchen, nur dass Letztere im Verhältnis teurer sind.“

Ein bunter Teppich aus Primeln

Primeln, so der Fachmann, sollte man nicht vor Ostern draußen pflanzen. „Die sind momentan noch eine Zimmerangelegenheit.“ Abgeblühte Primeln kommen im Garten übrigens immer wieder: Einfach die alten Blüten entfernen und an einem halbschattigen Standort pflanzen. „Meine Mutter hat dafür einen tollen Trick: Sie hat abgeblühte Primeln auf einen kleinen Abhang gepflanzt, auf dem auch Rasen wächst. Durch die Erhöhung fällt der Samen in den Rasen, bis daraus einmal ein richtig herzerwärmender Teppich wird.“

Der Favorit unter den Schnittblumen sei in dieser Jahreszeit die Tulpe. „Entweder ein reiner Tulpenstrauß, oder mit etwas Ginster“, berichtet Adolph. Bunt gemischte Sträuße seien derzeit beliebt, ebenso wie Pink- Lila- und Rosatöne. „Vor Ostern mögen die meisten Kunden sehr klassische Tulpen-Sträuße in Gelb und Rot.“

Auch Ranunkeln sind heiß begehrt

Claudia Wollgarten, Inhaberin der Gärtnerei Petite Fleur in Bensheim Auerbach, kombiniert in Sachen Frühblüher bunt gemischt und je nach Kundenwunsch: „Was gefällt, ist erlaubt“, so Wollgarten. „Klassisch sind natürlich Primeln, aber wir verkaufen auch sehr viele Hornveilchen in tollen Farbkombinationen. Dazu immer gerne genommen werden kleine Narzissen (Tête à Tête), Bellis, Tulpen, Hyazinthen, Schachbrettblumen und dazwischen auch mal eine kleine Weide (Salix).“ Alle Zwiebelpflanzen, so die Inhaberin, seien bis etwa minus fünf Grad frostsicher, auch Hornveilchen. „Bei den anderen muss man ein Auge drauf haben, gegebenenfalls mit Fleece oder Ähnlichem abdecken, wenn eine kalte Nacht bevorsteht.“ Gerade, wenn man frisch eingepflanzt hat, sei außerdem wichtig, die Blumen anzugießen.

„Bei Sträußen lässt man Blumen mit Schleimbildung separat, wie Hyazinthen oder Narzissen. Ich finde Tulpen alleine auch immer sehr schön, vielleicht noch mit ein paar tollen Zweigen. Die Natur der Tulpe ist das Wachstum und die natürliche Bewegung.“ Seit Jahren im Trend seien außerdem Ranunkeln. „Sie werden immer gerne genommen, zum Beispiel in Orange, Rot, Pink, Rosa und Weiß. Aber auch Freesien, Ginster und Anemonen dürfen im Frühjahr nicht fehlen – die Liste ist sehr lang.“