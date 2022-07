Mit Messer Gesicht zerschnitten - Prozess um Mordversuch

Frankfurt. Weil er einem Zimmernachbarn in einer Obdachlosenunterkunft mit dem Messer das Gesicht zerschnitten haben soll, muss sich seit Montag ein 55 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt ihm versuchten heimtückischen Mord zur Last. Demnach soll er im Oktober vergangenen Jahres in dem Heim im Frankfurter Ostend ohne Vorwarnung auf seinen Kontrahenten losgegangen sein. AZ 3590 Js 251420/21

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwischen den beiden Zimmernachbarn soll es bereits vor der Tat immer wieder Streitereien um Lärmbelästigung und offen stehende Türen gegeben haben. Wie der Angeklagte am ersten Verhandlungstag sagte, habe er dem lästigen Mitbewohner mit dem Messer eine "Lektion" erteilen wollen. Einen Tötungsvorsatz aber habe er nicht gehabt. Das Opfer trägt seit dem Übergriff sichtbare Narben im Gesicht. Die Schwurgerichtskammer hat noch drei weitere Verhandlungstage bis Anfang August terminiert.