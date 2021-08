Mit Impf-Pflicht wäre es besser gelaufen

Wenn sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jeden Tag fragt, was hätte besser laufen können, lautet mein Vorschlag hierzu: die frühestmögliche Einführung der Impf-Pflicht gemäß der Impf-Reihenfolge-Empfehlung der Stiko. Dann wäre Schaden vom deutschen Volk abgewendet worden (was ein Bundesminister im Amtseid schwört), die Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Nicht-Geimpfte könnte vermieden werden, und das Geschwurbel „Impfen ist ein patriotischer Akt“ hätte man (er) sich auch sparen können.

Wenn man nur ein Impf-„Angebot“ macht, muss man damit rechnen, dass es die Menschen zum Teil nicht annehmen.

Karlheinz Götz

Bensheim

