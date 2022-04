Mit Handy und Atemluftbefeuchter aus Einfamilienhaus geflüchtet

Bensheim-Auerbach. Nach ersten Erkenntnissen war die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der August-Urbach-Straße in Bensheim-Auerbach nicht abgeschlossen, als Kriminelle diese am Donnerstagnachmittag (28.04.) öffneten. Innerhalb von wenigen Minuten, zwischen 16.10 Uhr und 16.25 Uhr, wurde ein Handy und ein beheizbarer Atemluftbefeuchter aus dem Haus zusammengerafft. Die Täter verließen das daraufhin Haus unerkannt und mit ihrer Beute.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hofft auf Zeugenhinweise, die im Tatzeitraum Personen in der Straße beobachtet haben. Telefonisch sind die Ermittler in Heppenheim unter der 06252 / 706-0 zu erreichen.