Mit Handy gestohlenen Laptop in Bensheim geortet

Bensheim. Wegen Diebstahls wurde am Dienstag ein 36 Jahre alter Mann aus Bensheim angezeigt, weil er einen gestohlenen Laptop im Besitz hatte. Die Besitzerin recherchierte nach dem Diebstahl mit ihren privaten Möglichkeiten und konnte den vermeintlichen Dieb ermitteln und ihn zur Herausgabe des Gerätes bewegen.

Der Laptop lag in einem unverschlossenen Wagen (wir haben berichtet), als er am Vorabend an der Weststadthalle gestohlen wurde. Die bestohlene Frau nutzte noch am Abend die Technik im Computer und hielt mit einer installierten Ortungs-App nach dem Gerät Ausschau. Tatsächlich erhielt sie auch kurz Zeit später die ersten Ergebnisse.

Das Gerät wurde zwischenzeitlich im Stadtbereich Bensheim geortet. Nachdem sich das Ziel im Bereich Gartenstraße/Freiherr-vom-Stein-Straße und Wilhelm-Kilian-Straße eingependelt hatte, schaute sie sich persönlich in der Gegend um. Mit einem gewissen Spürsinn und dem nötigen Quäntchen Glück sprach sie den Verdächtigen an, der möglicherweise der Dieb ist, so die Polizei.

Überrascht von der direkten Konfrontation gab der 36-Jährige an, dass er wüsste, wo der Laptop sei. Kurze Zeit später bekam die 40-Jährige ihn samt Stofftasche zurück. Ob der Tatverdächtige für weitere Diebstähle aus Fahrzeugen, insbesondere im Raum Bensheim, verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

