Bensheim-Auerbach. Ein 59 Jahre alter Hängegleiter-Flieger hat sich am Dienstagnachmittag (26.07.) schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 15.30 Uhr startete der Mann mit seinem Hängegleiter am Startplatz auf dem Melibokus. Aus noch unbekannter Ursache verlor er kurz nach dem Start an Flughöhe und stürzte ab.

Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann ins Klinikum Darmstadt eingeliefert. Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern an.

