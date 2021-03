  Mit gestohlenem Fahrrad in Supermarkt eingebrochen

Darmstadt. Ein 44 Jahre alter Mann, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, muss sich gegenüber einem Haftrichter verantworten. Dieser wird darüber entschieden, ob der Festgenommene in Untersuchungshaft kommt. Der Tatverdächtige war am Sonntagmorgen (21.03.) in Darmstadt gegen 7 Uhr bei dem Einbruch in einen Supermarkt in der Gräfenhäuser Straße auf frischer Tat ertappt und noch am Tatort festgenommen worden. Zuvor hatte er die Eingangstüren des Marktes gewaltsam aufgebrochen, sich im Verkaufsraum an der Zigarettenauslage zu schaffen gemacht und dabei den Alarm ausgelöst. Die hinzueilenden Polizeibeamten nahmen den 44-Jährigen noch am Tatort fest. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass der Mann bereits am Morgen ein Mountainbike in der Kasinostraße entwendet hatte und auf diesem zum Supermarkt gefahren war. Die Ordnungshüter stellten das gestohlene Rad sicher und brachten den Tatverdächtigen in die Gewahrsamszelle. Dort musst er die Nacht verbringen. Noch heute erfolgt die Vorführung des Festgenommenen vor einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt.

