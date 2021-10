Mit gefälschten Papieren erwischt

Lorsch. Mit gefälschten Ausweisen ist am Dienstagnachmittag ein 32-jähriger Mann zusammen mit zwei Begleitern in einem Auto an der Tank- und Rastanlage Lorsch-West der Polizei ins Netz gegangen.

Mit den Ausweisen habe sich der 32-Jährige amtliche Bescheinigungen, erschwindelt, etwa Wohnungsgeberbescheinigung und eine Meldebescheinigung, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Südhessen.

Auch verdichte sich der Verdacht, dass in betrügerischer Weise Sozialleistungen kassiert wurden. Die gefälschten Papiere, darunter ein rumänischer Führerschein, wurden sichergestellt. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Sozialleistungsbetrug sind demnach Strafanzeigen erstattet worden. Zudem sei das Auto mit französischem Kennzeichen mit nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen. ots