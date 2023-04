Mit einem guten Tropfen auf den Wonnemonat anstoßen: Weinlagenwanderung am Maifeiertag durch die Wingerte an der Bergstraße

Bergstraße. Wein probieren, wo er wächst. Dieses Angebot lockt am 1. Mai stets eine Menge Menschen an die Hessische Bergstraße – und das bereits seit weit mehr als 30 Jahren.

Die Bergsträßer Weinlagenwanderung hat sich in dieser Zeit zum Dauerläufer entwickelt. Viele Tausend Besucher zieht die Veranstaltung an – die Zahl schwankt je nach Witterung auf hohem Niveau. Für den Montag sollte man sich auf Temperaturen bis zu 17 Grad und einen bewölkten Himmel einrichten, wenn sich das Wetter an die Vorhersagen der Meteorologen hält.

Auf der 18 Kilometer langen Strecke zwischen Zwingenberg im Norden und Heppenheim im Süden führt der mit einem weißen Römer markierte Weg durch das Rebland. An insgesamt sechs Stellen befinden sich Probierstände, an denen am Maifeiertag wieder ab 9 Uhr Weiß-, Rosé- und Rotweine verschiedener Qualitätsstufen aus 14 Einzellagen sowie Seccos und Sekt ausgeschenkt werden.

Der Weg durch maigrüne Weinberge lässt sich in sechs Stunden gemütlich zurücklegen. Zwar geht es öfter mal bergauf und bergab, aber allzu steile Anstiege sind nicht zu bewältigen. An vielen Stellen öffnet sich der Blick auf den Oberrheingraben und die benachbarten Weinbaugebiete Pfalz, Rheinhessen, Rheingau und Baden.

Über den Rückweg zu Parkplatz oder Bahnhof müssen sich die Weinlagenwanderer nicht die Köpfe zerbrechen. Zur Weinlagenwanderung wird das Angebot auf der Buslinie 670/669 (Alsbach, „Am Hinkelstein“ – Heppenheim, „Bahnhof“) an diesem Tag erweitert. Die Busse verkehren in der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr im Viertelstundentakt. In Alsbach kann man von und zur Straßenbahnlinie 8 umsteigen.

Wegen einer Baustelle an der Bahnstrecke zwischen Darmstadt und Bickenbach kann diese Teilstrecke nicht befahren werden. Ein Schienenersatzverkehr (mit Umstiegen in Darmstadt und Bickenbach) ist eingerichtet. Die Organisatoren empfehlen, sich bei der Bahn über eventuelle kurzfristige Änderungen zu informieren. red