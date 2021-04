Mit Drogen am Steuer und Marihuana dabei

Odenwald. Einen 21 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte derv Polizeistation Heppenheim am Samstagabend (17.04.) in der Schloßstraße in Rimbach. Rasch bemerkten die Ordnungshüter bei ihm Anzeichen, die darauf hindeuteten, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Zudem fanden sie bei ihm ein Tütchen mit Marihuana. Der 21-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

